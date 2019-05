Ho riscoperto la mia femminilità! Nunzia De Girolamo si racconta a 43 anni

a “” durante l’intervista con Mara Venier racconta:” “”. Le sorprese della De Girolamo continuano, con la sua partecipazione a “”, in coppia con, l’ esperienza durante la quale ha anche perso molto peso e ha recuperato una forma fisica che prima non aveva a causa di una vita un po’ più sedentaria. Anche per questo, spiega, ha sorpreso tutti: “”.

A stupirsi il marito, che Nunzia descrive come un uomo sempre stato tanto rigido quanto lei: “Mio marito non mi riconosce più. Mi ha detto che ora si gode lo spettacolo della moglie come una partita di Champions”.

La De Girolamo si paragona a Mara Venier, sottolineando come buon cuore e sincerità le accomunino da sempre: “Non è sempre facile essere veri, si paga un prezzo alto per questo. Però io e te siamo così, di cuore. E a me piace questo... Sono nata e cresciuta in una famiglia di medio ceto sociale. Anche per questo mi sentivo una tale responsabilità addosso da non voler assolutamente pesare sulla mia famiglia in niente. Volevo essere libera, e anche per questo durante l’università lavoravo alla casa di un ristorante. La rigidità dei miei genitori mi ha sempre condizionata, anche quando ho dato il mio primo bacio. Avevo quattordici anni e appena l’ho dato sono corsa in bagno a lavarmi i denti perché volevo morire”, una vera e propria nuova vita per Nunzia De Girolamo ad oggi, da mamma a politica è tornata a sentirsi anzitutto una donna.