Morto a 15 anni dopo una lunga malattia! Maicol Lentini era una promessa dell'Inter

Maicol Lentini, promessa del calcio e ex dell'Inter, non ce l'ha fatta. E’ morto per un malore in casa, a 15 anni appena, dopo una lunga malattia che aveva sempre combattuto con forza, ex giovane campioncino nerazzurro. Nel gennaio 2017 era stato costretto a lasciare le giovanili interiste proprio per curarsi: da allora non era più tornato a giocare a calcio, ma sulla sua situazione di salute erano arrivate notizie incoraggianti. Invece ieri Maicol si è dovuto arrendere alla malattia nella sua casa di Zerbolò, in provincia di Pavia, per un malore improvviso.

