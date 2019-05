Ma che cacchio ne sai tu? Lite tra Francesca De André e Malgioglio

", dice, che aveva contestato i suoi atteggiamenti nella casa del Grande Fratello. Lite accesa tra i due, con il cantautore che rivendica con forza la sua grande amicizia con

Malgioglio ha ricordato in trasmissione l'importanza che De André ha avuto per la sua carriera: "Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, vivevo a Genova, lo tormentavo per leggere le cose che scrivevo. Lui mi ha pagato il biglietto di un treno per andare a Milano e iniziare a fare questo lavoro. Sono stato io a far conoscere Dori Ghezzi e Fabrizio De André. Quando mi sono permesso di dirti che tuo nonno non sarebbe stato fiero di te, l'ho fatto per un motivo preciso".

Ma la De André non ci sta e ribatte con forza: "Se mio nonno fosse stato vivo mi avrebbe compresa. Mio nonno era tutto tranne che un moralista che puntava un dito per giudicare le altre persone"... "Il suo sangue scorre nelle mie vene", prosegue la De André, provocando una reazione rabbiosa di Malgioglio, che fatica a trattenersi dall'aggredirla verbalmente: "Ma che cacchio ne sai tu? Tu sei una pazza totale".

