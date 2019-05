La mamma sapeva tutto! Costole rotte e mani fratturate, la piccola Janiyah stuprata e uccisa in casa

La terribile storia arriva da Albany, nello Stato della Georgia, in Usa, e ha portato al decesso dellauna settimana dopo il ricovero. La bimba è morta sabato mattina in ospedale dopo essere stata massacrata di botte dal compagno della madre davanti agli occhi della donna che ha assistito impassibile.

Gregory Parker e la madre Crystal Brooks hanno chiamato i servizi di emergenza per chiedere un'ambulanza per la loro figlia di 3 anni che aveva un malore, ma quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno capito che la piccola non aveva avuto nessun malessere, ma era stata picchiata fino ad essere di ridotta in fin di vita. Dagli esami successi si è scoperto che Janiyah aveva ferite vecchie che indicavano violenze continue nei suoi confronti oltre ad abusi. La polizia su facebbok ha postato una foto della piccola Janiyah : "Janiyah Armanie Brooks è andata via per sempre a tre anni ma non sarà mai dimenticata", una bellissima bimba sorridente che adesso chiede giustizia (nella foto si riesce anche a vedere la mano della piccola malformata per colpa delle fratture causate dal patrigno).

Adesso il 20enne Gregory Parker deve rispondere delle accuse di molestie su minori, stupro, violenza e crudeltà su bambini con conseguente morte. Assieme a lui è stata arrestata anche la madre della bimba, la 19enne Crystal Brooks. Secondo gli inquirenti, non era la prima volta che Janiyah veniva colpita così violentemente. Aveva lesioni in testa, costole rotte, mani fratturate e ferite evidenti alle parti intime.