Annunciata la Royal Collector’s Edition di Kingdom Come Deliverance

Per celebrare il gioco di ruolo medievale campione di vendite, Kingdom Come: Deliverance, Warhorse Studios e Deep Silver annunciano con orgoglio la Royal Collector’s Edition per PlayStation®4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC. I fan potranno immergersi nell’esperienza completa di uno dei giochi più acclamati nel 2018, dal 25 giugno 2019. La Royal Collector’s Edition include il gioco base nella sua versione migliorata, oltre a tutti i DLC e contenuti aggiuntivi esclusivi.