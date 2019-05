Fashion Kids, Fatti per il Successo magazine sbarca in edicola

Fatti per il Successo Academy è una delle più importanti e poliedriche realtà del Meridione nel settore cinema, moda, tv, pubblicità e spettacolo. L'academy fondata dall'imprenditore e talent scout pugliese Miky Falcicchio è sempre in continua evoluzione ed è sempre molto attiva dal punto di vista progettuale e molto dinamica sul piano dell'azione. Sono davvero tante le iniziative intraprese dall'accademia che ora si appresta a sbarcare in edicola con un magazine interamente dedicato al fashion kids.

L'indiscrezione è stata lanciata in Rete dal sito di gossip, moda e attualità iGossip.it e si sta rapidamente diffondendo sui social e non solo. Documentare i progetti dei talenti dell'Academy di Miky Falcicchio con foto, interviste, dichiarazioni e commenti anche sul cartaceo con un mensile ad hoc rappresenta un'importante e interessante strategia imprenditoriale ed editoriale, se vogliamo anche in controtendenza, con l'obiettivo di esprimere a 360° la propria identità e autenticità in un momento in cui tutti puntano solo sulla proficua e comunque indispensabile comunicazione online.

Proprio come si legge su iGossip.it: "Il titolare e fondatore di Fatti per il Successo Academy e del brand di kids fashion Crown 81 ha annunciato su Facebook: “Tra le tante novità, ce n’è una davvero importante per l’editoria e il kids fashion. A breve, le prime indiscrezioni”.

Poi si continua a leggere: "Non si conoscono ulteriori dettagli su questo nuovo e avvincente progetto editoriale che riguarda le baby star del mondo della moda, del cinema e della televisione, anche se secondo alcune indiscrezioni dovrebbe esserci un importante direttore, già conosciuto nell’ambito editoriale e televisivo, a capo della redazione del magazine Fatti per il Successo. Con molta probabilità, il mensile di kids fashion uscirà come inserto a un noto e popolare settimanale nazionale. Quale? Al momento è tutto top secret!".

Seguite le pagine social di Fatti per il Successo Academy per non perdervi neanche una novità e nessun aggiornamento su questo importantissimo progetto editoriale di kids fashion!