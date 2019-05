Era sola in camera! Bimba di 9 anni muore cadendo dal 4° piano

Una tragedia in provincia di Bergamo dove una bambina di 9 anni, di origine cinese, è morta cadendo dal 4° piano di una palazzina di via Enrico Fermi a Zingonia di Verdellino. E' successo ieri pomeriggio e inutili sono stai i soccorsi per la piccola che è praticamente morta sul colpo. Dai primi accertamenti sembra che la bimba fosse da sola in camera da letto e che si sia sporta dal parapetto, perdendo l’equilibrio.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...