Era violento! 19enne accoltella e uccide il padre dopo una lite

Pare che il 42enne fosse noto per essere violento anche in famiglia. tutto sarebbe successo dopo l'ennesima lite. Ha ucciso il padre con una coltellata al culmine di una lite in famiglia, la figlia di 19 anni lo ha colpito alla testa e lo ha ucciso all'interno della loro abitazione a, vicino Roma. La 19enne si trova nella caserma dei Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, la sua posizione è al vaglio del magistrato della Procura della Repubblica di Tivoli.

Il padre era un ex pugile, si chiamava Lorenzo Sciacquatori, secondo quanto appreso l'uomo sarebbe tornato in casa questa notte e avrebbe aggredito la famiglia, a quel punto, durante la lite, la coltellata da parte della figlia.

