Volevo abbracciarti per l'ultima volta! Il dolere di Max Biaggi, è morto il padre Pietro

Lutto per l'ex campionepurtroppo papà Pietro Biaggi, 77 anni, èa Roma mentre il figlio era impegnato in Francia nel weekend di Le Mans. «», ha scritto Biaggi suin quello che è un commovente urlo di dolore.

Il team manager della squadra Max Racing Team è arrivato questa mattina a Roma ed ha affidato il suo dolore ad un breve ma intenso post Instagram: «Non si è mai pronti per questo! Ma ora più che mai io , non lo sono proprio. Non mi hai aspettato Papà mio. Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito. Il mio più grande rammarico è stato quello di non essere riuscito ad abbracciarti per l’ultima volta chissà se riuscirò mai a perdonarmelo ........ ma conoscendomi bene lo escluderei. Tu per me ci sei stato sempre e io avrei dovuto essere lì al tuo fianco. Ho una voragine nel cuore. Come vorrei che oggi non fosse oggi. Perdonami. Sei e rimarrai sempre il mio Eroe Massimiliano».

