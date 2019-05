Il selfie di Eliana Michelazzo sul finto profilo Instagram di Mark Caltagirone

Un altro capitolo del casoa pochi secondi di distanza una stessa foto dicompare tra le storie del suo profilo e di quello presumibilmente finto die scoppia il caos! E' lei a gestire entrambi i profili ed ha pubblicato una sua foto per sbaglio su quello di Caltagirone? Lei esmentiscono, ma i dubbi sono più che legittimi.

Come mostrano quasi in contemporanea l'account Instagram "Vip in Vippanza" e il giornalista Gabriele Parpiglia sul suo profilo, lo stesso selfie della Michelazzo è comparso quasi in contemporanea tra le storie del suo profilo ufficiale e il finto profilo di Mark Caltagirone, ammesso che lo stesso Caltagirone esista.

