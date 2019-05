Voi non vi fate il c*lo, lo fate solo vedere! Karina Cascella e Laura Cremaschi litigano a Ciao Darwin

Nell'ultima puntata di Ciao Darwin la sfida tra la squadra deleb e dellacon un curioso battibecco tra, quest'ultima senza peli sulla lingua ha detto: «». La 39enne diventata celebre aha sottolineato più volte la superiorità del mondo della tv rispetto al web : «»,

Ma la bombastica Laura Cremaschi non si perde certo in chiacchere e per accontentarla si alza e mette in mostra il suo fisico scolpito e strizzato dentro un sexy abitino rosso di pizzo che non lasciava nulla alla fantasia.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

L'opinionista di Uomini e Donne ha sottolineato più volte la superiorità del mondo della tv rispetto al web:«Vorreste essere da questa parte al posto nostro – istiga la Cascella – la realtà è che voi non vi fate il cu*o come dite, ma il cu*o lo mettete in mostra e semmai lo fate vedere», parte una lite con Laura Cremaschi che orgogliosamente si alza e mette in mostra il suo fisico scolpito e strizzato dentro un sexy abitino rosso di pizzo che non lasciava nulla alla fantasia. Applausi da parte del pubblico maschile.