L'assenza dinell'ultima puntata deha messo in allarme i fan che vogliono sapere come sta. Latelevisiva è assente dai social ormai da qualche giorno. La 39enne bresciana è “sparita” dai social dove in genere è solita postare foto e aggiornamenti sulla sua difficile battaglia contro il. Da ormai sei giorni non ci sono più notizie sul suo profilo Instagram. Nell’ultimo post la conduttrice aveva scritto: "Buongiorno amici adorati. Chi mi conosce mi regala questo fiore; semplice, che segue il sole. Una magia della natura. Pensierino arrivato stamattina da chi mi conosce benissimo. Adorata persona. Vi voglio bene e buona giornata solare"

