Nostri i corpi, nostra la scelta! Emily Ratajkowski completamente senza veli per le leggi anti aborto

Le leggi anti aborto che sono state approvate in alcuni Stati americani hanno generato accese polemiche, anche tra le star. Non sono poche le esponenti dello spettacolo che hanno deciso di esprimersi sull'argomento. Ed ecco, infatti, che sucompare il post della modellache spiega le ragioni della sua protesta. La modella e completamente senza veli coprendo il decoltè con le braccia e le parti intime con un fiore rosa!

Questa settimana 25 vecchi bianchi hanno votato per vietare l’aborto in Alabama anche in caso di incesto e stupro. Questi uomini al potere stanno imponendo la loro volontà sui corpi delle donne per sostenere il patriarcato e per perpetuare il complesso carcerario industriale, togliendo alle donne di bassa estrazione economica il diritto di scegliere di non riprodursi. Gli Stati che cercano di vietare l’aborto sono gli Stati che hanno le più alte percentuali di donne nere tra la popolazione. È una questione di classe e di razza ed è un attacco diretto ai diritti fondamentali che le donne degli Stati Uniti meritano di avere e che sono protetti dalla Roe vs Wade. I nostri corpi, la nostra scelta.

