Dov’è il problema? Franco Terlizzi bacia Cristian Imparato

Franco Terlizzi e Cristian Imparato hanno fatto pace e a testimonianza di non avere nulla contro i, il padre di Michael ha dato un bacio a stampo al cantante appena uscito dal. Dopo le accuse di omosessualità dell’ex gieffino nei confronti del figlio Michael, l’ex pugile ha baciato il cantante a

La discussione dopo che molti hanno ipotizzato che Michael Terlizzi possa essere gay e parlato di alcuni suoi problemi ipotetici riguardo ad un coming out. Negli studi di Federica Panicucci, Franco Terlizzi ha deciso di provare a mettere fine a questo dibattito in modo ironico. “Anche io ho baciato un sacco di uomini... Ma dov’è il problema!”, ha aggiunto ancora Franco, ribadendo di non aver alcun problema nei confronti degli omosessuali.

