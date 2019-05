Sony e Microsoft collaborano su Cloud Gaming e IA

Sony e Microsoft hanno annunciato che le due società collaboreranno a nuove innovazioni per migliorare le esperienze dei clienti nelle loro piattaforme di intrattenimento. Le due società svilupperanno soluzioni future per supportare i rispettivi servizi di giochi e contenuti in streaming. Lavorando insieme le due società mirano a (contrastare Google Stadia) offrire esperienze di intrattenimento più avanzate per i loro clienti in tutto il mondo. Questi sforzi includeranno anche la creazione di migliori piattaforme di lavoro per la comunità degli sviluppatori.