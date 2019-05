La presentazione della mostra di Marcella Mencherini Sulle ali della storia alla Torre di Mola

Maria Grazia Londrino è contenta che queste due linee, quella della musica, e quella riguardante le arti visive,ma anche la letteratura, che vanno in un certo qual modo a confluire in un progetto culturale e di sensibilizzazione appunto di arti culturale perché il Comune di Formia ha intrapreso in maniera ferma e con molto impegno, quindi la Londrino ha ringraziato il Comune e in particolare l'assessore Carmina Trillino che ha abbracciato in pieno questa mission che è poi quella di rivalutare quello che è il territorio e le tendenze artistiche e culturali della cittadina insieme all'arte contemporanea che possa essere musicale, letteraria e visiva.Nel caso specifico, quelle tre - quattro mostre in programma fino a novembre/dicembre del 2019 e a breve, il 18 maggio, ci sarà l'inaugurazione una mostra d'arte contemporanea di Marcella Mencherini "Sulle ali della storia",quindi il titolo riassume un pò quello che è il contest dell'esposizione. La pittrice è riconosciuta dall'Aeronautica Militare ufficialmente come colei che ha, in maniera ovviamente rivisitata e originale, portato avanti quello che è il filone della pittura futurista, che per altro quest'anno compie 90 anni,quindi c'è il 90° anniversario del manifesto futurista di Marinetti. E allora,anche in questo caso, storia, arte, cultura e società vanno a unirsi e diventa tutto un corpo per rendere completo quello che è poi il filone sostanziale della nostra nazione in realtà. La Londrino ha affermato che si potrebbe vivere di cultura, è una idea un pò avventuristica, però crede che l'Italia possa vivere di questo, e sopratutto le cittadine italiane, non solo le grandi metropoli.

Tornando a Marcella Mencherini , appoggiata da tutto quello che è l'impianto dell'Aeronautica, racconterà attraverso le sue tele, attraverso i suoi quadri,quali sono stati, per esempio, i voli che hanno segnato dei record della storia dell'Aeronautica Militare Italiana, e quindi poi crea dei collegamenti sia con filoni artistici e letterari e siacon quelli politici e anche scientifici perchè ricordiamoci che l'Aeronauticaha fatto dei passi avanti importanti, ha fatto fare dei passi aventi importantissimi in quella che è la storia scientifica italiana. La mostra si terrà presso le sale del primo piano della Torre di Mola, una fantastica torre medievale e ci ha tenuto a sottolineare questo termine "fantastica",perché è un pezzo di storia importante e ed è la location ideale per accogliere questo tipo di eventi visivi. La mostra sarà accompagnata anche da alcuni video, gentilmente concessi dall'Aeronautica Militare, e sopratutto da un video molto importante, inedito, che Rai Teche ha prestato per questo evento.

Proprio perché è un evento di corpo, ha appoggiato questa proposta, grazie sempre al Comune di Formia. La mostra verrà inaugurata il 18 maggio alle ore 18 con la presenza dell'autrice, ci sarà una conferenza e durante questa conferenza interverranno anche generali dell'Aeronautica,colonnelli, indicati per quanto riguarda la parte storica dell'arte, anche un docente di letteratura dell'Università di Cassino perchè è importante dire che l'Università di Cassino ha appoggiato questa iniziativa, e tutti gli eventi d'arte che ci saranno nei prossimi mesi a partire da questo evento, è sarà il prof.Andrea Cedola ci darà un apporto per quanto riguarda la parte letteraria, perchè lui affronta una corrente letteraria importantissima, e sarà una conferenza molto particolare, dove confluiranno varie realtà. La mostra rimarrà aperta fino al 31 maggio, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17,30. L'ingresso è libero, quindi tutti possono andare a vedere questa mostra e tutti possono giovare di un arricchimento personale e la Londrino ha consigliato di vederla perché ha vari stimoli sia dal punto di vista cinematografico, perchè il documentario che ci ha prestato la Rai è un pezzo di cinema, anche i video clip stessi dell'Aeronautica sono pezzi di storia e di cinema, sia dal punto di vista visivo e artistico dell'autrice Marcella Mencherini.