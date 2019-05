La presentazione degli eventi culturali a Formia: intervento dell'assessore alla cultura

L'assessore alla cultura del Comune di Formia ha voluto presentare nella sala Sicurezza due eventi culturali che dal 17 al 19 maggio che vedranno protagonisti cultura pittorica e cultura musicale: "Ci sono due eventi che vanno dal 17 di maggio fino a a domenica 19 maggio, che vedranno i ostri siti archeologici, e saranno protagonisti finalmente nel rinascimento e nella manifestazione della città nei loro luoghi storici che possono essere la torre di Mola, la torre di Castellone, il teatro romano, il teatro Remigio Paone e la villa Comunale. Viene fatto tutto ne l riconoscimento dal punto di vista della identità culturale attraverso la musica e attraverso l'arte, viene fatto dal 17 al 19 maggio, il Piano Formia che è organizzato dalla direzione artistica e musicale Annamaria Pennella del maestro marco Ciampi, per quanto riguarda il percorso artistico questi lavori di pittura che vedremo alla Torre di Mola, che sarà fino alla fine d'ottobre più o meno il punto di riferimento di una espressione di colore, di espressione pittorica ma anche scultorea e ci sarà nei prossimi giorni un programma dove verranno illustrate tutte le mostre, non solo di artisti appunto locali, espressione della nostra cultura, ma anche poi,attraverso Maria Grazia Londrino, vi spiegherà la Formia contemporanea, cioè questo ciclo di mostre organizzato alla Torre di Mola.

Perché ho voluto e credo fortemente che una collettività, una comunità si riconosce attraverso veramente non soltanto nel proprio dialetto, non soltanto nei cibi, ma anche attraverso i luoghi che usano, che è solita frequentare, anche nei racconti dei nostri nonni, dei nostri genitori. Piano Formia credo che sia, il maestro Ciampi mi smentirà o meno, o confermerà la mia affermazione, credo che sia la prima volta che venga organizzato non in una grande città, ma in una città come può essere quella di Formia, non certo grandissima, l'esperimento di portare la musica,diversi generi musicali, nei luoghi deputati alla nostra conoscenza del territorio." L'assessore ha invitato tutti quanti a partecipare a questi eventi , perché "conoscere la nostra città significa essere più presenti nei territorio ed essere più attivi anche in un grande evento."