Ma perché non lasci in pace Michael? Tutti contro Cristian Imparato

La vicenda che vede protagonistiè uno degli argomenti più chiacchierati di questa edizione del. Ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, l'ex concorrente diha cercato di replicare alle accuse sulla sua ossessione per Michael e la sua presunta, ma in studio viene torchiato dalla conduttrice e da Luca Onestini.

"Ne avete parlato tanto, io sono qui per replicare e dire la mia una volta e per tutte", la conduttrice prende quindi la palla al balzo e gli chiede: "Ma perchè ti interessa così tanto la sessualità di Michael?". Nonostante la domanda sia diretta, l'ex concorrente del GF non risponde subito, tanto che la conduttrice è costretta a richiamare l'attenzione su quanto ha chiesto e Imparato, riportato sul focus del discorso replica piccato: "Ma non mi è mai interessato. Io sono stato accusato di parlarne sempre, ma quello che abbiamo visto risale alla prima settimana". Ma Onestini fa notare che il comportamento di Cristian è stato irrispettoso nei confronti di Michael e che, quindi, l'unico motivo per cui abbia alzato tutto questo polverone sulla vicenda è semplicemente uno: è innamorato del bel tenebroso del GF.

