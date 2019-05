Sul red carpet delun colpo di vento, un abile movimento delle mani e del corpo e l'abito diprende vita, lasciando scoperte le ampie porzioni del fisico statuario della modella brasiliana.

Per il secondo giorno della kermesse Alessandra si è mostrata con abito rosso fuoco con uno spacco altissimo che metteva in luce le gambe della modella.La Ambrosio è nota per la sua bellezza fuori dal comune e per il suo fisico straordinario. Ben consapevole della sua bellezza e dell'attesa, la modella ha deciso di stupire e di regalare un piccolo spettacolo sul red carpet e mostrando una parte del suo “lato B”.

