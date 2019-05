Esplode la passione al Grande Fratello! Ma Michael non riesce a baciare Onestini

Gli autori del Grande Fratello hanno deciso di stuzzicare i concorrenti una sfida... scambiarsi un bacio come quello dei grandi film d'amore. Kikò ha baciato la Vignali, masono stati a lungo indecisi su quanto spingersi in questa prova. Se fossero riusciti a sembrare credibili avrebbero vinto 40 euro da spendere per le necessità della Casa.

Michael Terlizzi è andato a far coppia con Gianmarco Onestini che era in accappatoio ballando insieme sulle note de “Il tempo delle mele”, mentre in bagno Serena Rutelli e Erica si scambiavano ridendo un lungo bacio sulle labbra.“Sulla guancia ce lo diamo!”, ha precisato subito Gianmarco. ... “No, devi darmelo almeno vicino alla bocca, altrimenti rompono le scatole. Fammi prendere l’iniziativa, io faccio l’uomo e tu la donna. Però devo toccarti le labbra. Fammi toccare le labbra. Dai che altrimenti si incavolano e non passiamo la prova”.Ma Gianmarco non era convinto : “No, facciamo come dico io, dai tranquillo”. E così, quando Terlizzi ha provato a baciarlo, Gianmarco si è scansato e Michel ha finito per baciare a lungo l’amico sul collo.

