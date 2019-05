Le hanno strappato il bimbo dal grembo! Trovata morta 19enne incinta scomparsa

Choc a Chicago, Stati Uniti, dove è stata trovata morta in un bidone dell'immondizia la 19enne, incinta al 9° mese di gravidanza. La ragazza era scomparsa lo scorso 23 aprile. Secondo gli inquirenti che indagano sul caso, la ragazza sarebbe stata strangolata da unache prima l'avrebbe uccisa e poi le avrebbe strappato dal grembo il feto, rivendicandolo successivamente come suo.

Stando a quanto riferito dalla famiglia della vittima, la 19enne aveva conosciuto quella che sarebbe diventata la sua assassina su Facebook in un gruppo dedicato a giovani madri. Quest'ultima l'avrebbe attirata nella sua abitazione, nella zona di Scottsdale, con la scusa di regalarle dei vestiti per il suo bambino. La famiglia di Marlen ne ha denunciato la scomparsa e poche ore dopo la 46enne è arrivata una telefonata al 911 chiedendo aiuto per aver appena partorito a casa sua. Una vicina ha raccontato di averla vista sulla porta dell'abitazione con una maglietta sporca di sangue e con il bimbo in braccio nell'attesa che arrivasse un'ambulanza.

