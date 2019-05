Duro scontro a '' durante l'ultima registrazione della puntata dedicata alabbia insultatousando termini piuttosto forti. La dama offesa questa volta non intende chiudere un occhio e sui social ha invitato Valentina a trovarsi un avvocato perché è pronta a procedere per vie legali: "". È probabile che la redazione di Maria De Filippi decida di non mandare in onda l'insulto pronunciato da Valentina.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...