Secondo il tabloidsi tratterebbe del tycoon, a capo della catena di moda Whistles. I due sono stati visti insieme nelle stesso hotel newyorkese doveha fatto il baby shower. Ha incantato tutti in occasione del Royal Wedding tra il principe Harry e Meghan Markle. Oggi sembra aver trovato l’amore. È lady, nipote di

Ventotto anni, un master in economia, ha sfilato per Dolce e Gabbana ed è una delle protagoniste dell’alta società britannica. Lady Kitty Spencer si è innamorata di un miliardario di 60 anni. L’uomo vanta un patrimonio personale superiore agli 80 milioni di sterline ed è proprietario della catena britannica dei negozi Whistles. Si tratterebbe di un nuovo amore per Kitty Spencer dopo la love story con l’italiano Niccolò Barattieri.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...