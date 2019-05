Quella mongoloide! Francesca De Andrè a Mila Suarez, rischia la squalifica dal GF16

Questa volta Francesca De Andrè ha esagerato, al punto da rischiare la. La concorrente del, dopo essersi resa protagonista dei più svariati insulti a Mila Suarez, passa il segno e parla di lei come di “”. La figlia di Cristiano De Andrè rischia per questo motivo di dover abbandonare la Casa.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...

Francesca De Andrè rischia grosso. La figlia d’arte, attuale concorrente del Grande Fratello 2019, potrebbe incorrere nella squalifica già nel corso della puntata che andrà in onda oggi 14 maggio. A inchiodarla è un video che circola in rete e che mostra la giovane riferirsi a Mila usando il termine “mongoloide” in senso dispregiativo. “Fai come vuoi, basta che non lo chiedi a quella mongoloide” dice Francesca riferendosi a Mila. Quel momento ripreso dalle telecamere potrebbe costarle caro.