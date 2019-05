La Fabiani Formia collabora con Michele Maddalena per il progetto Arsia

Cosa c'entra una società di basket dilettantistica con una sciagura mineraria di 80 anni fa? C'entra in quanto la Fabiani Formia, chiedendo gli opportuni patrocini, organizzerà un memorial per ricordare questo triste avvenimento che ha coinvolto appunto 80 anni fa 185 connazionali che trovarono la morte in miniera. Nella triste ricorrenza, che ricorre il 28 Febbraio 2020, dell’80° anniversario della tragedia mineraria di Arsia/Rasa , una tragedia con 185 incolpevoli vittime tutte italiane, seppure lontana nel tempo, siamo certi che è sempre viva nella memoria di tutti per aver dato i natali a diverse di quelle 185 vittime.

Fra esse spicca il nome di Arrigo Grassi, triestino di anni 28, immolatosi per salvare diversi minatori coinvolti nella esplosione di quella triste mattina, che è stato decorato di Medaglia D’oro al Valor Civile. Riteniamo che ciò sia il prodotto di un’azione di solidarietà, il gesto di un profondo altruismo. Queste sono le motivazioni di un Alto contenuto morale e sociale che hanno spinto la nostra Associazione Sportiva a collaborare con il sig. Michele Maddalena, solitario camminatore della solidarietà e ch eabbiamo nominato nostro “testimonial”per questo evento. In questa occasione dell'anniversario sarà consegnata una campana che sarà fusa alla fonderia Marinelli, che fabbricano anche le campane per il Papa, e nel mese di settembre ci sarà anche un evento sportivo a riguardo. Maggiori dettagli si avranno nei prossimi giorni.-