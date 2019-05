Dietro la fake news dell’aereo c’è Matteo Salvini! Le scuse di Bruno Vespa a Michele Anzaldi

Bruno Vespa si è scusato con ilMichele Anzaldi, dopo aver verificato quanto sostenuto da sempre dal membro della Commissione Vigilanza della Rai, ovvero che su quell’aereo dellanon era lui a viaggiare in business class. Nel libro di Bruno Vespa viene raccontato di un incontro casuale che il deputato Pd avrebbe avuto cona bordo di un aereo Contintental diretto a Newark, negli States.

L’episodio viene raccontato che il deputato viaggiava in business class mentre i massimi vertici della Lega in classe economica: "Un episodio del tutto privo di fondamento", ha sempre sostenuto Anzaldi, “I deputati leghisti erano sicuri dei loro ricordi, ma il deputato che viaggiava in business class era l’onorevole Librandi”.

