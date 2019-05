Enrico Duratorre presenta i suoi lavori in una collettiva a Roma

L'11 maggio alle ore 18.00 presso lo Studio Sotterraneo di Roma, sarà inaugurata la mostra collettiva "PIXEL - 11 x 11", un progetto espositivo aperto a tutti gli artisti, che aspira a diventare itinerante e quanto più replicabile. Tra gli artisti in mostra anche il fotografo pontino Enrico Duratorre, attualmente impegnato come fotografo di scena, accanto al Maestro Marco Lo Russo,fisarmonicista di Nicola Piovani, nel progetto per la valorizzazione del territorio "Made in Italy by Marco Lo Russo", diretto da Silvia Vecchi, vincitrice del Premio Giubileo 2016. Il fotografo pontino, dopo le esperienze espositive all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga e della Reggia di Caserta, torna a partecipare ad una mostra collettiva, dopo un periodo in cui Duratorre ha lavorato prima come anchorman in una televisione locale e poi come fotografo della Campionessa Europea e Vice Campionessa del Mondo di Natural Body Building, ed aver creato il progetto fotografico"Fotografare le emozioni". Ha spiegato Enrico Duratorre: "Ho accettato immediatamente l'invito a partecipare al progetto PIXEL 11 x 11 -un progetto che mi ha immediatamente affascinato. Colgo l'occasione per ringraziare Simona Pandolfi e gli artisti dello Studio Sotterraneo di Roma per l'invito." La mostra che verrà inaugurata l' 11 maggio presso lo Studio Sotterrano di Roma resterà esposta fino all'11 giugno, giorno del finissage, momento finale di condivisione in cui ogni artista perderà la proprietà del proprio “pixel”, tornando a casa con un altro frammento dell’opera collettiva. Il singolo pixel 11x11 da “mio” nell’opera individuale a“nostro” nell’installazione collettiva diventerà “altrui” nelle mani dell’artista assegnato. I vari pixel, come pezzi di un unico puzzle,prenderanno altre strade, magari per comporre nuove opere.