Spero ti lascino su Marte a vita! Chiara Ferragni va alla Nasa

Il web non si è risparmiato commenti ironici riguardanti la partecipazione di Chiara Ferragni ad un evento organizzato dalla Nasa. L'influencer è stata invitata per la sua collaborazione con Omega, unico marchio di orologi che realizza meccanismi ad hoc per gli astronauti, e su instagram tutti gli aggiornamenti. Ma i follwer le dicono : “Ma per caso spediscono anche te sulla luna insieme all’orologio?”... “Spero ti lascino su Marte a vita”. La moglie di Fedez non si è scomposta davanti alle critiche che da sempre caratterizzano il suo profilo social e ha continuato a documentare i suoi tre giorni.

