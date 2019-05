Sono stata minacciata con l'acido! La saga Pamela Prati continua

Ormai è diventata una vera è propria saga, una caso che a creato un esagerato interesse mediatico su una storia con dei retroscena surreali. E' ilche si sarebbe dovuto celebrare l’8 maggio trae il fantomatico, da prima annunciato da lei stessa in tv ... per poi cabiar idea e urlare al lasciateci in pace.riporta l'intervista della Prati a- in onda domani - da cui la show girl inizialmente era quasi scappata, ma la 60enne rientra in studio e mostra la foto del futuro marito solo alla Toffanin.

Pamela Prati è apparsa visibilmente stanca : "Tutto cio' mi ha distrutta. Abbiamo deciso di rimandare le nozze perché mancano gioia e serenita'. Era tutto confermato... Non riesco piu' a parlare. Dicono che sono stata truffata, plagiata, ma da chi? Io sono una donna di 60 anni e non vado in tv a dire bugie. Volevo condividere una gioia e invece ha portato solo dolore".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...