Come una sirena! Emily Ratajkowski si copre solo coi capelli e un bracciale

La strepitosa modellacon una nuova foto su Instagram manda in visibilio i suoi fans mostrandosi completamente. La bellissima Emily ha voluto destare scalpore sui social e la sexy foto suche ha fatto il giro del web in pochissime ore... la 27enne è sul letto ed indossa solo un bracciale di diamanti, poi come unacopre il seno con i capelli e con il lenzuolo le, lasciando tutto all’immaginazione.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...