API Vulkan: I titoli che ne fanno uso con GPU GeForce si distinguono

Il nostro ultimo Game Ready Driver è perfetto per RAGE 2 e Total War: Three Kingdoms. Continua la nostra missione di fornire ai giocatori GeForce caratteristiche e prestazioni di prossima generazione in titoli che utilizzano l’API Vulkan. Ad esempio, con il driver di oggi, le prestazioni di World War Z salgono fino al +18%, a seconda della GPU e della configurazione che si sta testando...