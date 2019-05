300 posti e 65mila euro l’anno! Il concorso per entrare a Montecitorio

Un concorso da non perdere assolutamente, a luglio 2019 partirà il primo dei. Il primo bando sarà riservato all’. È richiesta la laurea quinquennale e la selezione prevede due prove scritte e due orali. Tra le materie d’esame, per la parte scritta, per il concorso ci saranno diritto, politica economica e la storia d’Italia. La parte orale sarà incentrata sulle materie della parte scritta con l’aggiunta di una prova linguistica in cui il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese e spagnolo.

Attualmente i consiglieri parlamentari a Montecitorio sono 127 e svolgono funzioni di organizzazione e direzione amministrativa, di revisione e controllo delle procedure contabili, di certificazione, di consulenza procedurale, di studio e di ricerca, di assistenza giuridico-legale, di organizzazione e direzione delle attività connesse alle relazioni istituzionali con enti nazionali e internazionali. Lo stipendio per il primo bando varia dai 65 mila euro lodi all’anno ai 360 mila dopo 40 anni di servizio.

La retribuzione dopo dieci anni di lavoro è di 146 mila euro lordi. Gli stipendi dei nuovi assunti di Montecitorio saranno comunque stabiliti dall’ufficio di presidenza dopo un confronto, aperto già dal presidente Fico, con i sindacati. I compensi attuali, che sono già stati ridotti negli ultimi anni la presidenza targata Boldrini, dovrebbero essere ritoccati verso il basso. La professione di consigliere parlamentare richiede competenze specifiche, che un ordinario corso di laurea non è in grado di fornire in modo adeguato: anzitutto, per accedere alla carriera di funzionario parlamentare, è necessaria una vastissima preparazione giuridica, non limitata soltanto alle discipline pubblicistiche, ed una profonda conoscenza della storia politica, istituzionale ed economica italiana ed europea.