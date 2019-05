Meglio di no! George Clooney rifiuta di fare da padrino al Royal Baby

George Clooney rifiuta di fare da padrino al figlio di Harry e Meghan: ecco perchè l'attore non vuole accettare questo onore. Da mesi si parla di Clooney e Amal come possibili padrini del primogenito di Meghan Markle e Harry, vista l'amicizia che lega la coppia al divo americano. Lui, però, ha smentito. Lo ha dichiarato apertamente - scherzando - durante il Jimmy Kimmel Live, dicendo che per lui sarebbe un lavoro troppo gravoso e ha approfittato della telecamera per dire ai Duchi: “Non chiamatemi... Sono padre di due gemelli, e riesco a malapena a farlo, spero che Harry e Meghan non rimangano male, ma io non vorrei fare il padrino di nessuno”.

