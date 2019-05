Montecitorio ha approvato, in seconda lettura, il disegno di legge per la riduzione del numero dei parlamentari, promosso dal. Il provvedimento è passato con 310 voti favorevoli e 107 contrari e ora tornerà al Senato per la seconda delibera.

Ka proposta prevede una riduzione pari al 36,5% del numero dei parlamentari, dagli attuali 945 a 600. Più precisamente, il numero dei deputati passa da 630 a 400, compresi i deputati eletti nella circoscrizione Estero, che sono ridotti da dodici a otto. Il numero dei senatori elettivi, invece, è ridotto da 315 a 200, compresi i senatori eletti nella circoscrizione Estero, che passano da sei a quattro.

