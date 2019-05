18 anni di convivenza e due figlie! Milena Miconi sposa Mauro Graiani

Dopo 18 anni insieme e due figlie, Sofia e Agnese,finalmente dirà sì al suo compagno storico,. La rivelazione a "I Lunatici" su RaiRadio2 : Mi sposo, dopo diciotto anni di convivenza e due figlie abbiamo deciso di sposarci. Doveva essere una cosa per noi, privata, dovevamo semplicemente andare a mettere una firma, poi piano piano ha montato come la panna questa cosa. Sono molto semplice nelle mie cose, non amo i festeggiamenti per me, per gli altri sì, per me no, mi imbarazzano.

Milena Miconi è un'attrice, personaggio televisivo ed ex modella italiana di 47 anni, è diventata celebre al Bagaglino, poi in "Don Matteo" in cui ha interpretato il sindaco di Gubbio che poi si fidanza con il personaggio interpretato da Flavio Insinna.

