Mi spia! Alessia Marcuzzi è troppo apprensiva, il figlio la blocca sui social

Oltre al lavoro, Alessia Marcuzzi è anche un mamma molto presente per i suoi figli e forse tende ad essere un troppo apprensiva e cerca di informarsi il più possibile sulla vita privata del 18enne Tommaso. ma secondo il figlio è davvero troppo e decide di bloccare la madre su tutti i social. Pare che la Marcuzzi avrebbe spesso usato la geocalizzazione per monitorare gli spostamenti del foglio che, quando se ne è accorto, ha deciso di oscurare la madre da tutti i social

La rivelazione è avvenuta nella trasmissione di "Che tempo che fa", dove Alessia Marcuzzi, intervenuta per presentare il suo libro “In viaggio con Alessia”, racconta del suo rapporto con i figli Tommaso e Mia. Proprio con il più grande, ammette di avere un rapporto molto stretto, sono molto affiatati ma le cose, ultimamente, non sono andate come previsto.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...