Mi ha messo un dito in un occhio! Tina Cipollari litiga con Gemma a Uomini e Donne

Ci risiamo, l'opinionista, durante l'ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, si è lasciata prendere troppo dalla polemica ed è stata protagonista, insieme a, di un piccolo incidente ""... è stato necessario far intervenire un medico in studio. Tutto è iniziato quando la Cipollari voleva mostrare al pubblico quale fosse il vero aspetto della Galgani e si è avvicinata per farle struccare il viso : "".

Le due hanno cominciato a litigare e la Cipollari continuava ad insistere fino a quando ha inavvertitamente messo un dito nell'occhio della dama del Trono Over. Gemma si è alzata senza dire nulla e ha lasciato lo studio. Quando è arrivato il medico Gemma ha spiegato:" Mi ha messo un dito in un occhio". Nulla di grave, la dama torna in studio.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...