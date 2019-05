Insieme a una festa milanese hanno fatto sognare: l’exsi era presentata a un party durante il Salone del Mobile confacendo impazzire il gossip. Ora ritroviamo l’attore a, con cui si frequenta da un anno e con cui non si è mai lasciato. I due sispensierati, come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Chi. Come la prenderà la Boschi?

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...