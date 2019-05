L'Iraq ha annunciato di avero all'ergastolo più di 500 membri dell', uomini e donne di diverse nazionalità, in tutto il 2018. Sono state emesse 514 sentenze, mentre 202 casi sono ancora sotto processo e altri 44 sono in attesa di giudizio. Solo in undici casi gli imputati sono stati prosciolti e rimessi in libertà.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...