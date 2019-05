Per uscirne ho pagato Pamela Prati! Sara Varone a Non è la D'Urso sul matrimonio con Caltagirone

Ormai è diventata una soap in stiledove fantomatici personaggi appaiono e scompaiono. Di sicuro il matrimonio traè stato annullato tra preparativi e persone che dicono di essere state prese in giro. Se ne parla su Canale 5 a "", dove si presenta. che racconta una storia surreale. La Showgirl dice che è stata una delle "" delle due, che le hanno presentato un uomo su facebook che non è mai esistito, poi ad un certo punto dice : «».

--«La mia storia inzia con un 'amicizia con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo e poi sono successe varie cose. Avevamo un bellissimo rapporto, mi sembravano sincere, poi Eliana un giorno mi presenta il cugino del marito, ma virtualmente. Si chiamava David Lorenzo Coppi. Cominciamo a scriverci via facebook, io non vedevo l'ora la sera di parlarci. Per tre o quattro mesi è durata questa storia, ogni volta che chiedevo di vederci succedeva una tragedia...Non ho denunciato perchè ero fragile, avevo paura. Questo ragazzo non esiste Pamela ed Eliana hanno rubato questa foto a chissà chi. Per uscire da questa storia è stato difficile. Ad un certo punto ho avuto molta paura, ho dato dei soldi a Pamela Perricciolo per uscirne».