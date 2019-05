Kim Kardashian come Sophia Loren al Met Gala 2019

Kim Kardashian ha partecipato al Met Gala 2019 con il marito Kanye West. La star dei reality si è unita ai 550 ospiti che hanno sfilato sul pink carpet degli Oscar della moda d’avanguardia e come sua abitudine, ha fatto discutere per il suo abito a dir poco bizzarro. La figlia di Robert ha infatti indossato un vestito di Thierry Mugler, ispirato al look di Sophia Loren nel film Il ragazzo sul delfino, diretto nel 1957 da Jean Negulesco.

La Kardashian è apparsa tra le più audaci, non solo perché si è presentata sul tappeto rosa con più parti del corpo scoperte, ma perché ha sposato in pieno il tema di quest’anno, ovvero il concetto di “camp”, l’utilizzo sfrenato del kitsch. Il suo abito, con il petto esposto e rigonfio e i cristalli brillanti ad esibirne le forme burrose, è stato adocchiato sui social per un altro particolare: la vita a dir poco sottile. Secondo Us Weekly, la Kardashian avrebbe fatto un allentamento specifico in previsione del Met Gala

