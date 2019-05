Antonino cosa hai fatto! Il post di Joe Bastianich fa discutere

Polemica su un post pubblicato da Joe Bastianich che su Instagram carica una foto di un uomo obeso, praticamente identico allo chef Antonino Cannavacciuolo, commentando: "Antonino cosa hai fatto? ". La foto d'autore raffigura un'opera d'arte, si tratta di "un corpo che racconta" della mostra "Beyond the Body". Sono i numerosi commenti negativi rivolti al polare giudice di MasterChef. "Complimenti vedo che avete proprio capito il senso dell'iniziativa Beyond the Body. Spiegate a Bastianich lo scopo di questa mostra voi che ne siete pure sponsor invece di alimentare ironia velo chiede un ciccione di 180 kg", "Mi sembra inappropriato usare questa foto a scopo ironico, visti che è stata creata per sensibilizzare. Tema del obesità" e ancora "Davvero fuori luogo tutto e per tutto".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...