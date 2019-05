Alessandro Casillo avevae ora lo ritroveremo sul palco dellocon i gli ex 'amici' come Biondo, Emma, Briga, Einar e la conduttrice nonché cantante Federica Carta. Ecco come partecipare allo Slimefest in programma il 15 Giugno a

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...