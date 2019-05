Brad Pitt tornerà con Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston ha compiuto in questi giorni 50 anni e, come riporta il Mirror, la sua festa di compleanno è stata accompagnata da un'indiscrezione... pare che Brad Pitt avrebbe acquistato all'ex moglie l'appartamento che i due condivisero quando erano sposati. Ormai le due star di Hollywood sono separati da 14 anni e all'attore è stato chiesto se mai tornerà insieme Jennifer, ma la risposta di Brad Pitt ai paparazzi è stata ancora una volta evasiva: "Oh mio Dio ... statemi bene". In passato, durante un'intervista, l'uomo ha affermato di provare dei sentimenti nei confronti di Aniston, ma non ha chiarito la natura di questi sentimenti.

