Una vera e propria estorsione! Madonna parla delle accuse a Michael Jackson

Le accuse che negli ultimi periodi sono state rivolte verso Michael Jackson hanno scosso, di nuovo, l’opinione pubblica internazionale. Il documentario "Leaving Neverland" ha aperto una ferita che ancora non si è rimarginata. Sulla questione è intervenuta anche Madonna che, in una recente intervista che ha rilasciato a British Vogue, prende le difese del’ex Re del Pop, defunto da più di 10 anni.

"La mentalità del linciaggio non mi appartiene, quindi nella mia mente le persone sono innocenti fino a prova contraria. Sono convinta che le testimonianze di Robson e Safechuck non costituiscono una prova reale della sua colpevolezza. È vero a volte le persone mentono, ma a che scopo? Cosa vogliono ottenere? Soldi, per caso? Questa è una vera e propria estorsione... Io credo che Michael sia stato una vera forza della natura. Vi chiedo di fermare questo linciaggio".

