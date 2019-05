Ecco il Royal baby del Principe Harry e Meghan Markle

A solo due giorni ma è il bimbo più del mondo, ecco le prime fotografie ufficiali del Royal baby, il primogenito del Principe Harry e di sua moglie Meghan Markle che si sono presentati davanti ai media questa mattina nella St George's Hall at Windsor Castle per le prime foto. Meghan appara già in gran forma ed Harry tiene in braccio il piccolo. La coppia è felice di aver avuto un bimbo "ha un carattere dolcissimo, è davvero calmo”. La duchessa di Sussex ha detto che adesso ha "i due migliori ragazzi del mondo, quindi sono davvero felice". Per il nome del piccolo si dovrà ancora aspettare.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...