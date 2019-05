Nuovo amore per Federica Pellegrini? la campionessa avvista con il cugino di Filippo Magnini

Sembra che la campionessa Federica Pellegrini abbia trovato una nuova fiamma, nessuna conferma da parte della diretta interessata ma, come ha riportato il Messaggero, ci sarebbero delle prove inequivocabili su un nuovo amore della celebre nuotatrice.

Durante la consegna del tapiro d’oro Valerio Staffelli ha insinuato che la nuotatrice ha una storia d’amore con il suo coach e cugino del suo ex - il bel Matteo Giunta. L'inviato di Striscia La Notizia ha provato a chiedere qualche informazione in più sulla loro storia d’amore ma, sia la Pellegrini che Giunta hanno affermato di essere solo dei buoni amici... Siamo solo vicini di casa. Ma pare che gli atteggiamenti siano inequivocabili visto che le telecamere hanno ripreso i due uscire insieme dalla casa della Pellegrini. I due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni già nel 2013, proprio quando la stessa Pellegrini, era in rotta di collisione con Filippo Magnini.

