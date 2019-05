Lo brucio vivo non si dice, chiedo provvedimenti! Gessica Notaro contro Francesca De André

Lo sfogo rabbioso al Grande fratello diper il presunto tradimento del suo compagno, Giorgio Tambellini, rischia di diventare qualcosa di ancora più grande...

Gessica Notaro chiede che la produzione prenda provvedimenti per le sue parole: "Ho assistito ieri sera alla diretta del Grande Fratello e ho assistito alla questione di Francesca De André, mi dispiace tantissimo. Però, non posso passare sopra a quello che ha detto Francesca De André, cioè quel "Lo brucio vivo". L'avesse detto tra quattro mura, le sue mura, non avrei detto niente, ma in uno studio televisivo davanti a tante persone, io non ci posso passare. Chiedo che vengano presi provvedimenti.".

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...