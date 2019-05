Il piccolo è morto! Il padre perde ai videogiochi e colpisce il neonato

Il 26nnedelKentucky, è in carcere con l'accusa di omicidio. L'uomo era in in casa solo coldi appena un mese, lo avrebbe colpito perché era "". Il piccolo è morto dopo due giorni di agonia in ospedale, il padre è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Arrabbiato per aver perso a un, l’uomo avrebbe lanciato il controller e avrebbe colpito il bambino alla testa.

Avrebbe poi provato a calmare il figlio preparandogli un biberon ma, dato che il piccolo non si calmava, lo avrebbe colpito ancora e lasciato cadere a terra. Solo in un secondo momento, quando finalmente avrebbe capito la gravità della situazione, Trice ha chiamato il 911. Trice è apparso in tribunale e attualmente è rinchiuso in carcere con una cauzione fissata a un milione di dollari, l'accusa per lui di lesioni gravi si è trasformata in omicidio.

