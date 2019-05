Uno spogliarello con il fascino di una performance teatrale... è quello cheha inscenato sulla scalinata dela New York. Sotto al primo magnifico abito viola dal lungo strascico, Gaga indossava un altro abito nero, tolto il quale ha esibito un tubino per poi restare in lingerie e calze a rete. La star, che ha scelto lo stilista Brandon Maxwell, si è sdraiata sui gradini circondata da pubblico e fotografi.

Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...